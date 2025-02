Pensava di aver fatto un affare accettando l’offerta di un passante. E invece si trattava di un raggiro. All’interno dell’elegante custodia in similpelle, che avrebbe dovuto contenere un iPhone di ultima generazione, c’era solo brick di succhi di frutta. A farne l’amara scoperta, una volta a casa, un 20enne casertano che ha denunciato la truffa ai Carabinieri della stazione di Caserta.

Caserta, succhi di frutta al posto dell’iphone: truffa in via Roma, denunciato 44enne

In particolare il giovane ha riferito che, mentre stava passeggiando nella centralissima via Roma, un uomo dai modi gentili gli aveva proposto di acquistare, alla cifra particolarmente conveniente di 650€, un telefono iPhone 16 PRO praticamente nuovo.

Dopo aver osservato il telefono nelle mani dell’uomo e valutato che l’offerta risultava particolarmente allettante, il 20enne gli aveva consegnato la somma pattuita, in cambio della quale aveva ricevuto la pochette nera che avrebbe dovuto contenere lo smartphone e la sua scatola originale.

Dopo lo scambio, l’improvvisato venditore si era allontanato a piedi in direzione della stazione ferroviaria di Caserta e lui era ritornato a casa dove aveva scoperto di essere stato appena truffato. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, anche attraverso l’acquisizione delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza private installate lungo via Roma, il riconoscimento fotografico eseguito dalla vittima e l’analisi dei dati estratti dalla banca dati in uso alle forze di polizia, hanno permesso di identificare e localizzare il truffatore. Così il 44enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere del reato di truffa.