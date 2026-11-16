Ritorna in libreria con un libro emozionante il giornalista e scrittore Ignazio Riccio, che presenterà per la prima volta l’opera “La donna più brutta del mondo”, pubblicata da Giannini Editore nella collana Romanzi dai cinque Continenti. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Corso Trieste, a Caserta. Dialogheranno con l’autore la storica dell’arte Maria Carmela Masi, il dirigente scolastico Paolo Graziano e il docente e scrittore Giovanni d’Angelo. L’incontro sarà moderato dalla giornalista e scrittrice Anna Copertino. Le letture saranno a cura dell’attrice Carmen Pommella, volto noto della celebre serie “Mare Fuori” e recentemente protagonista nella miniserie dedicata a Melania Rea, ispirata alla giovane di Somma Vesuviana vittima di femminicidio. Nel corso dell’evento sarà inoltre svelata l’opera artistica “Oltre lo specchio” di Claudia Mazzitelli.

“La donna più brutta del mondo” è un romanzo che racconta la storia di Mary Ann Bevan, realmente esistita in Inghilterra tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Gladys Brown Baxter, questo è il nome che dà l’autore alla protagonista della storia, è una giovane infermiera piena di sogni e desiderosa di costruirsi un futuro libero dai rigidi vincoli imposti dalla società. Quando l’amore sembra aprirle la strada verso una nuova vita, il destino la mette duramente alla prova: una rara malattia trasforma il suo corpo e ne stravolge i lineamenti. Costretta a reinventarsi per garantire un’esistenza dignitosa ai propri figli, Gladys affronta l’umiliazione, il pregiudizio e la solitudine. Trova infine lavoro in un circo, esibita come “la donna più brutta del mondo”, diventando oggetto di curiosità e scherno. Ma dietro quel volto deformato vive una donna dal coraggio straordinario. Con forza silenziosa e incrollabile determinazione, Gladys difende la propria dignità e il suo ruolo di madre, trasformando il dolore in una lezione di umanità. Una storia intensa e commovente di resilienza, amore materno e riscatto, ispirata alla vicenda reale di una donna che non smise mai di lottare per essere vista oltre le apparenze.

Ignazio Riccio (Caserta, 1970) è un giornalista che collabora con varie testate nazionali (Il Mattino, Il Giornale, Famiglia Cristiana). Già direttore di Fresco di Stampa e Il Crivello, ha curato la comunicazione per diverse produzioni cinematografiche. Autore prolifico, ha pubblicato il libro intervista Senza maschere sull’anima (2017), L’attualità in classe (2019), il memoir Un attore perbene (2022) e il testo per le scuole Così riuscimmo a rivedere il sole (2023). Tra i suoi ultimi lavori: Neri – Il mediano partigiano (2024) e i recenti volumi storici sulla Fiorentina (2025) per Garrincha Edizioni.

COMUNICATO STAMPA