Un’area di circa 10.000 metri quadrati trasformata a Grazzanise in una discarica abusiva, con centinaia di materiali di scarto accumulati illegalmente e anche rifiuti potenzialmente molto pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica. È quanto scoperto nella mattinata odierna dai Carabinieri della Stazione locale nell’ambito dei controlli straordinari predisposti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Grazzanise, terreno trasformato in discarica abusiva: denunciato 48enne

L’intervento è stato effettuato in strada San Marco, dove i militari, nel corso delle verifiche sul territorio, hanno individuato un’area interessata da un consistente sversamento illecito di rifiuti. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare in circa 100 metri cubi il materiale abbandonato, composto da rifiuti speciali e pericolosi di diversa natura: inerti provenienti da demolizioni edili, plastica, polistirolo, carcasse e parti di autovetture, materiale bituminoso, pneumatici e frammenti di amianto.

Al termine delle verifiche, un uomo di 48 anni, residente nel casertano, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato connesse alla gestione illecita dei rifiuti. L’intera area, il cui valore complessivo è stato stimato in circa 100.000 euro, è stata sottoposta a sequestro, impedendo ulteriori attività di deposito e sversamento. L’Autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Grazzanise.