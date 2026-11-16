Salemme trionfa al “Lendi”: un successo tra risate ed emozioni

Il pubblico premia il ritorno del grande artista napoletano con “…E fuori nevica”. Un successo che conferma il Teatro Lendi di Sant’Arpino come uno dei punti di riferimento dello spettacolo dal vivo in Campania.

SANT’ARPINO (CE) – Un autentico trionfo per Vincenzo Salemme al Teatro Lendi, dove il celebre attore, autore e regista napoletano ha conquistato il pubblico con il suo spettacolo “…E fuori nevica”, regalando serate all’insegna delle risate, delle emozioni e della grande qualità teatrale. Un successo straordinario, testimoniato dalla grande richiesta di biglietti, dalle date sold out e dalle ulteriori repliche in calendario, che hanno trasformato l’appuntamento con Salemme in uno degli eventi più attesi e apprezzati di questo avvio di stagione teatrale. Con la sua straordinaria capacità di alternare comicità, sensibilità e riflessione, Salemme ha riportato sul palcoscenico una delle sue commedie più amate, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame con il pubblico. Una storia capace di far ridere e, allo stesso tempo, toccare corde profonde dell’animo umano, grazie a personaggi indimenticabili e a un ritmo teatrale coinvolgente. Al suo fianco, Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli hanno contribuito a dare vita a uno spettacolo ricco di energia e talento.

Vincenzo Salemme trionfa al Teatro Lendi: un successo straordinario tra risate, emozioni e grande partecipazione

Il grande successo di Vincenzo Salemme rappresenta anche un’importante conferma per il Teatro Lendi, una realtà culturale che continua a crescere e a distinguersi per la qualità della propria programmazione e per la capacità di richiamare un pubblico sempre più numeroso. Sotto la direzione artistica di Francesco Scarano, il teatro di Sant’Arpino consolida il proprio ruolo nel panorama teatrale campano, puntando su grandi protagonisti della scena nazionale e su un’offerta artistica capace di coniugare intrattenimento, cultura ed emozioni. La presenza di Salemme, protagonista di cinquant’anni di straordinaria carriera teatrale, ha dato ulteriore prestigio a una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti e soddisfazioni. Un successo che va oltre i numeri, perché racconta soprattutto la voglia del pubblico di vivere il teatro, di emozionarsi insieme e di ritrovare quella magia che soltanto lo spettacolo dal vivo sa regalare. “E fuori nevica è uno di quegli spettacoli che ti fanno ridere di gusto e che riescono anche a commuoverti. Vincenzo Salemme è semplicemente straordinario nei panni di Cico, con un’interpretazione che arriva dritta al cuore. Bravissimi Antonio Guerriero e Andrea Di Maria, così come Stefano Sarcinelli, nel ruolo del notaio – ha dichiarato Scarano che conclude – voglio ringraziare di cuore tutta la compagnia per la passione, il talento e le emozioni che ci ha regalato. È stato bellissimo vedere il pubblico ridere, emozionarsi e lasciarsi coinvolgere fino alla fine. Un successo che ci riempie di gioia e che rende ancora più bello il nostro lavoro”

Il Teatro Lendi conferma così la propria vocazione: essere non soltanto un luogo di spettacolo, ma una casa della cultura e delle emozioni, capace di accogliere grandi artisti e creare un rapporto autentico con gli spettatori. Con Vincenzo Salemme, il Teatro Lendi ha scritto un’altra bellissima pagina della sua storia. E il successo continua.