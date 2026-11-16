Nel pomeriggio del 13 novembre scorso, si è tenuta, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, una riunione richiesta dall’Associazione Movimento dei Consumatori, in relazione all’attività di recupero delle somme dovute per prestazioni sanitarie prenotate e non disdette.

Cartelle pazze, le Asl: “Inviate solo per informare di posizione debitoria”

Alla riunione hanno partecipato i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali Napoli 1 e 2, rappresentanti della Regione Campania, Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del sistema sanitario regionale, dell’Asl Napoli 3 Sud e del Movimento dei Consumatori.

Nel corso dell’incontro, le Aziende Sanitarie hanno fornito alcune precisazioni in merito agli avvisi di pagamento trasmessi nell’ambito della campagna di recupero delle somme dovute per prestazioni sanitarie prenotate e non disdette.

A seguito di tali precisazioni, per le quali è intervenuta conferma anche da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel corso della riunione è emerso che, le comunicazioni inviate agli utenti non sono cartelle di pagamento né avvisi di accertamento, ma semplici avvisi bonari di pagamento, aventi la finalità di informare l’interessato della posizione debitoria risultante dagli archivi aziendali e di consentire il pagamento spontaneo delle somme eventualmente dovute, senza che ciò comporti l’immediata attivazione di procedure di riscossione coattiva.

Al fine di garantire la massima trasparenza e di agevolare l’esercizio del diritto degli utenti a ottenere chiarimenti e verifiche sulla propria posizione, le AA.SS.LL. hanno pubblicato sul proprio portale istituzionale un apposito avviso informativo, contenente le indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di riesame e delle richieste di chiarimento.

Le AA.SS.LL., come richiesto dalla Regione Campania, procederanno all’esame delle circostanze rappresentate e della documentazione eventualmente prodotta, comunicando all’interessato il relativo esito. In tali casi, solo all’esito dell’istruttoria, ove venga confermata, in tutto o in parte, la debenza delle somme richieste, l’utente sarà tenuto a provvedere al pagamento dell’importo effettivamente dovuto.

Resta inteso che la presentazione di un’istanza non determina automaticamente l’annullamento della posizione debitoria, ma consente all’Amministrazione di verificarne la correttezza e di procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla rettifica o all’annullamento totale o parziale della richiesta.

Comunicato stampa