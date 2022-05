E’ sotto choc la comunità casertana per la morte improvvisa di Decio Capobianco, 62 anni, noto oculista dell’hinterland di 62 anni trovato senza vita nel suo appartamento nel parco “La Selva”. A darne notizia è Edizione Caserta.

Caserta, noto oculista trovato senza vita in casa

La tragedia si sarebbe consumata nel pomeriggio di sabato. La moglie di Capobianco era uscita per alcune commissioni in città. Quando poi è rientrata nella sua abitazione di via Pier Paolo Pasolini ha fatto la drammatica scoperta: il marito era esanime a terra e non dava segni di vita. A quel punto, dopo i primi soccorsi, la donna ha deciso di lanciare l’allarme quando si è resa conto della gravità della situazione.

Quando però il 118 di Caserta è arrivato sul posto, per il medico non c’era più niente da fare. Inutile anche il trasporto in ospedale. A ucciderlo sarebbe stato un malore improvviso, forse un infarto. Informata la locale Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario disporre l’esame autoptico sulla salma del 62enne. La notizia si è rapidamente diffusa tra parenti, conoscenti e pazienti del dottore, gettando chi lo conosceva e stimava nello sconforto. Si attende la comunicazione sulla data dei funerali.