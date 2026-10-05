Un agguato consumato nel cuore della notte, con una mazza di ferro utilizzata per sfondare il vetro dell’auto e costringere due persone a scendere dall’abitacolo. Poi la fuga dei tre malviventi, dileguatisi per le strade della zona a bordo di un’Alfa Romeo Mito grigia. È la sequenza ricostruita dai Carabinieri intervenuti dopo l’allarme lanciato al 112.

San Nicola la Strada, agguato nella notte: mazza di ferro contro Audi da 100mila euro

L’assalto è avvenuto in via Pertini a San Nicola la Strada, dove tre persone con il volto travisato e vestite di scuro, secondo la prima ricostruzione, avrebbero affiancato un’Audi SQ5 di colore nero, utilizzando una mazza di ferro per mandare in frantumi il vetro della portiera lato conducente.

A bordo dell’Audi si trovavano il conducente, un 32enne proprietario del mezzo, e una 27enne entrambi del casertano. I tre aggressori li avrebbero quindi costretti con la forza ad abbandonare il veicolo, per poi dileguarsi immediatamente nelle vie circostanti. Momenti di forte paura per i due occupanti. Il conducente ha riportato escoriazioni al volto e al piede sinistro ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto dopo la richiesta di soccorso.

L’intervento dei carabinieri e le ricerche

Sul posto, dopo la richiesta di aiuto inoltrata dalle vittime al Numero Unico di Emergenza “112”, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta. È scattata immediatamente l’attività investigativa, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.

La svolta è arrivata nel corso della mattinata, grazie al coordinamento delle pattuglie dell’Arma in circuito sul territorio provinciale operato dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta. L’Audi SQ5 è stata infatti rintracciata nel territorio di Mondragone, in località Destra Volturno, dove è stata sottoposta a sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e la ricerca di eventuali elementi utili alle indagini.

Setacciate immagini delle telecamere

Il valore del veicolo e i danni provocati nell’aggressione sono stati quantificati complessivamente in circa 100mila euro. I Carabinieri stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso seguito dai malviventi, nella speranza di ricostruirne gli spostamenti e individuare il mezzo utilizzato per la fuga.

Le indagini sono condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta, con il supporto della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, già informata dell’accaduto. Il ritrovamento dell’Audi rappresenta un primo elemento investigativo importante: l’auto sarà ora sottoposta agli accertamenti tecnici necessari per cercare impronte, tracce biologiche e ogni altro elemento che possa contribuire a dare un volto ai responsabili dell’assalto.