32enne morto sulla Circumvallazione: la famiglia cerca la verità

Un impatto violentissimo sulla Circumvallazione esterna e una vita spezzata a soli 32 anni. Pasquale Amato è morto nello scontro tra il suo scooter e un’Audi Q5, nella tarda serata di sabato, nel tratto compreso tra Arzano e Casoria, nel territorio di Casavatore.

Il giovane viaggiava da solo e indossava il casco. Dopo l’impatto è stato sbalzato dallo scooter. Inutili i soccorsi. Alla guida dell’Audi c’era un uomo di 55 anni, che si è fermato a prestare soccorso ed è stato ascoltato dai carabinieri. La dinamica resta ancora da chiarire. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è anche quello dell’alta velocità.

I mezzi sono stati sequestrati e le immagini recuperate nella zona sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Casavatore. Resta il caso di una telecamera stradale che avrebbe potuto fornire elementi importanti: l’obiettivo, però, risulta puntato verso l’alto, in direzione del cielo, rendendo di fatto inutilizzabili le registrazioni della carreggiata.

Intanto i genitori e i quattro fratelli di Pasquale lanciano un appello a chiunque abbia visto qualcosa o disponga di immagini: dashcam, video realizzati con telefoni cellulari o altre registrazioni effettuate quella sera.

La famiglia, infatti, non è convinta che si sia trattato semplicemente di un incidente e teme che prima dello schianto possa esserci stato un tentativo di rapina. Un’ipotesi avanzata dai familiari sulla quale, al momento, non risultano però conferme investigative. Saranno ora rilievi, testimonianze e immagini a dover chiarire cosa sia realmente accaduto negli ultimi istanti di vita del trentaduenne.