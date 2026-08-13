Casapesenna, serra di marijuana nel piano interrato: sequestrati oltre 9 chili di droga, arrestato 47enne

Una serra per la coltivazione e l’essiccazione della marijuana è stata scoperta dai Carabinieri all’interno di un’abitazione a Casapesenna. L’operazione, condotta nella mattinata di oggi, giovedì 13 agosto, dai militari della Stazione di San Cipriano d’Aversa, ha portato all’arresto di un 47enne, gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di coltivazione, produzione, essiccazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per la presunta detenzione abusiva di munizioni.

Casapesenna, scoperta una serra di marijuana in casa

L’operazione è scattata nel centro abitato di Casapesenna, dove i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Durante i controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata sul piano interrato dell’abitazione, dove sarebbe stata individuata una vera e propria serra utilizzata per la coltivazione e l’essiccazione della marijuana.

All’interno dei locali è stato trovato anche un armadio chiuso a chiave. Al suo interno, secondo quanto emerso, erano custoditi barattoli, sacchi e diversi involucri contenenti complessivamente 9,5176 chilogrammi di marijuana, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento della sostanza.

Circa 30 piante di cannabis nel giardino

La perquisizione è stata successivamente estesa alle pertinenze dell’abitazione. Nel giardino i Carabinieri hanno individuato circa 30 piante di cannabis, risultate prive di infiorescenze. Ulteriori accertamenti effettuati all’interno dell’immobile hanno inoltre permesso di rinvenire, al primo piano, 13 cartucce calibro 12, che secondo gli investigatori sarebbero state detenute senza titolo. Droga, piante, materiale rinvenuto e munizioni sono stati sottoposti a sequestro per i successivi accertamenti.

Arrestato 47enne, trasferito in carcere

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno arrestato il 47enne, residente a Napoli. Informata l’autorità giudiziaria, è stato disposto il trasferimento dell’uomo presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.