Ha raggiunto l’ex coniuge nonostante fosse destinatario di un provvedimento di protezione emesso dall’autorità giudiziaria e l’avrebbe aggredita all’interno di una chiesa. Per questo un 35enne è stato arrestato nella prima mattinata odierna dai militari della Stazione di San Cipriano d’Aversa, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe.

Casapesenna, raggiunge l’ex moglie e l’aggredisce in una chiesa: arrestato 35enne violento

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta giunta alla Centrale Operativa attraverso il numero unico di emergenza “112”, che segnalava un’aggressione in atto presso un santuario situato nel comune di Casapesenna. I militari dell’Arma hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, dove hanno ricostruito i primi contorni della vicenda e bloccato l’uomo.

Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza è emerso che il 35enne era destinatario di una misura di protezione disposta dal giudice civile, adottata a tutela dell’ex moglie a seguito di pregresse denunce per presunti maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Secondo l’ipotesi investigativa, ancora nella fase iniziale degli accertamenti, l’uomo avrebbe violato le prescrizioni imposte dal provvedimento giudiziario, raggiungendo la donna e aggredendola.

Verrà giudicato con rito direttissimo

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo, gravemente indiziato del reato di elusione di un ordine di protezione emesso dall’autorità giudiziaria. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per la celebrazione del giudizio con rito direttissimo.