Casoria, tentata rapina da incubo: automobilista prova a fuggire, i malviventi sparano due colpi

Paura a Casoria per una tentata rapina con esplosione di colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 12 agosto, intorno alle 17.30, in via Salvator Rosa. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tentata rapina a Casoria, cosa è successo

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, alcuni malviventi che viaggiavano a bordo di uno scooter avrebbero affiancato un’auto, minacciando il conducente nel tentativo di mettere a segno una rapina.

La vittima avrebbe però effettuato una manovra nel tentativo di sottrarsi all’azione dei rapinatori. Proprio in quei concitati istanti, i malviventi avrebbero esploso due colpi d’arma da fuoco. Nonostante gli spari, nessuna persona è rimasta ferita.

Carabinieri al lavoro per identificare i responsabili

Dopo l’allarme, i militari sono intervenuti in via Salvator Rosa per effettuare gli accertamenti del caso. Sono in corso rilievi e indagini dei Carabinieri per chiarire l’esatta dinamica della tentata rapina e individuare i responsabili. Gli investigatori dovranno ricostruire ogni fase dell’accaduto e verificare tutti gli elementi utili alle indagini.