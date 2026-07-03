Sorpreso con 10 chili di droga. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare nel rione Monterosa, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, accortosi della presenza degli agenti, ha accelerato improvvisamente la marcia per eludere il controllo.

Secondigliano, sorpreso con 10 chili di droga sotto la sella dello scooter: arrestato 22enne

I poliziotti lo hanno immediatamente bloccato ed hanno rinvenuto, all’interno del vano sottosella dello scooter sul quale il predetto stava viaggiando, 104 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 10 kg. Gli agenti hanno poi esteso i controlli all’abitazione del 22enne dove hanno rinvenuto un involucro di hashish del peso di 7 grammi circa, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per la coltivazione ed il confezionamento della droga.

In casa il giovane aveva allestito un vero e proprio impianto per la coltivazione della cannabis. La Polizia di Stato ha trovato una tenda da coltivazione, una ventola, una maschera antigas, due lampade a led, due misuratori di acidità, diverse bustine contenenti semi di marijuana e numerose bustine di fertilizzanti. A quel punto sono scattate le manette.