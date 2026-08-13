Penisola Sorrentina. Sta per partorire nel traffico, Carabinieri scortano neo mamma in ospedale

Una corsa contro il tempo tra Meta, Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia per permettere a una donna in travaglio di raggiungere l’ospedale. A rendere tutto più difficile il maltempo che si era abbattuto poco prima sulla Penisola Sorrentina, provocando disagi alla viabilità e rallentamenti. Decisivo l’intervento dei Carabinieri, che hanno aperto un varco nel traffico e scortato l’auto sulla quale viaggiava la futura mamma. Poco dopo l’arrivo in ospedale, la donna ha dato alla luce un bambino di 4 chili e 200 grammi. Mamma e figlio stanno bene.

Maltempo in Penisola Sorrentina, partoriente chiama il 112

La serata di ieri era già particolarmente complicata tra Meta e Piano di Sorrento. Vento e pioggia avevano creato problemi alla circolazione e la strada verso Castellammare di Stabia risultava fortemente congestionata. I Carabinieri della Compagnia di Sorrento erano impegnati in via Maresca per contribuire a ristabilire la viabilità, compromessa anche da un’interruzione dell’energia elettrica e dal crollo di un palo della luce.

È in quel momento che alla centrale operativa del 112 arriva una richiesta d’aiuto: una donna in travaglio deve raggiungere urgentemente l’ospedale, ma il traffico rende estremamente difficile proseguire.

Lampeggianti accesi e scorta fino all’ospedale

I militari si trovavano a poca distanza e hanno immediatamente compreso l’urgenza della situazione. La donna era ormai prossima al parto e non c’era tempo da perdere. Con i lampeggianti accesi, le gazzelle dei Carabinieri hanno fatto strada nel traffico, scortando l’auto guidata dal marito della partoriente.

Durante il tragitto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, allertati dalla centrale operativa, per consentire alla vettura di raggiungere l’ospedale nel minor tempo possibile.

Arriva in ospedale e poco dopo nasce il bambino

La corsa contro il tempo si è conclusa nel migliore dei modi. La futura mamma è riuscita a raggiungere l’ospedale e, poco dopo, ha dato alla luce un maschietto del peso di 4 chili e 200 grammi. La donna sta bene e anche il neonato è in buone condizioni.