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Penisola Sorrentina. Sta per partorire nel traffico, Carabinieri scortano neo mamma in ospedale

Penisola Sorrentina. Sta per partorire nel traffico, Carabinieri scortano neo mamma in ospedale

Una corsa contro il tempo tra Meta, Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia per permettere a una donna in travaglio di raggiungere l’ospedale. A rendere tutto più difficile il maltempo che si era abbattuto poco prima sulla Penisola Sorrentina, provocando disagi alla viabilità e rallentamenti. Decisivo l’intervento dei Carabinieri, che hanno aperto un varco nel traffico e scortato l’auto sulla quale viaggiava la futura mamma. Poco dopo l’arrivo in ospedale, la donna ha dato alla luce un bambino di 4 chili e 200 grammi. Mamma e figlio stanno bene.

Maltempo in Penisola Sorrentina, partoriente chiama il 112

La serata di ieri era già particolarmente complicata tra Meta e Piano di Sorrento. Vento e pioggia avevano creato problemi alla circolazione e la strada verso Castellammare di Stabia risultava fortemente congestionata. I Carabinieri della Compagnia di Sorrento erano impegnati in via Maresca per contribuire a ristabilire la viabilità, compromessa anche da un’interruzione dell’energia elettrica e dal crollo di un palo della luce.

È in quel momento che alla centrale operativa del 112 arriva una richiesta d’aiuto: una donna in travaglio deve raggiungere urgentemente l’ospedale, ma il traffico rende estremamente difficile proseguire.

Lampeggianti accesi e scorta fino all’ospedale

I militari si trovavano a poca distanza e hanno immediatamente compreso l’urgenza della situazione. La donna era ormai prossima al parto e non c’era tempo da perdere. Con i lampeggianti accesi, le gazzelle dei Carabinieri hanno fatto strada nel traffico, scortando l’auto guidata dal marito della partoriente.

Durante il tragitto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, allertati dalla centrale operativa, per consentire alla vettura di raggiungere l’ospedale nel minor tempo possibile.

Arriva in ospedale e poco dopo nasce il bambino

La corsa contro il tempo si è conclusa nel migliore dei modi. La futura mamma è riuscita a raggiungere l’ospedale e, poco dopo, ha dato alla luce un maschietto del peso di 4 chili e 200 grammi. La donna sta bene e anche il neonato è in buone condizioni.

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