Sorpreso a cedere droga mentre è agli arresti domiciliari. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Casoria: sorpreso a cedere droga mentre è sottoposto agli arresti domiciliari, arrestato 47enne

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare a Casoria, hanno notato un soggetto che, dall’interno di un’abitazione, ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di una banconota. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’acquirente, trovandolo in possesso di due involucri di cocaina appena acquistati.

Gli agenti, inoltre, una volta entrati nell’appartamento in questione, hanno bloccato il 47enne ed hanno rinvenuto 34 involucri e 2 buste di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi, 2 bilancini di precisione e 810 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, lo stesso è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.