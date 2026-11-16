Sparatoria a Mugnano, ferito uomo legato al clan Amato-Pagano: indagini in corso

Forse un agguato. Forse un tentativo di rapina. Saranno le indagini a stabilire quello che è accaduto nei pressi di via Montale a Mugnano di Napoli. A rimanere ferito un 41enne Nicola Schiavone, detto “O’ Barbiere” e originario di Arzano, ritenuto legato al clan Amato-Pagano e al ras Nicola Liguori. L’uomo è stato trasportato l’altro ieri al C.T.O. per due ferite d’arma da fuoco alle braccia dalla moglie e dal suocero. il 41enne non è in pericolo di vita ed è stato subito dimesso dall’ospedale. Il fatto ha allertato subito l’attenzione delle forze dell’ordine e le indagini sono condotte dalla Polizia. Secondo una prima ipotesi non si sarebbe trattata di una rapina, ma di un agguato mascherato per depistare le indagini.

C.T.O, 41enne di Arzano ricoverato per ferite d’arma da fuoco

La notizia è stata riportata dal “Il Roma”. Nicola Schiavone (Solo omonimo della cosca dei Casalesi) sarebbe tornato in circolazione da poco tempo dopo un periodo di detenzione. Il 41enne ha già precedenti per 416 bis e estorsione, reato per cui avrebbe scontato l’ultima detenzione. Tornato libero da pochi giorni, l’altro ieri si è presentato accompagnato dalla moglie e dal suocero al Pronto Soccorso del C.T.O. con due ferite d’arma da fuoco, uno all’avambraccio destro; l’altro all’arto sinistro con foro d’entrata e d’uscita

Ai medici del Pronto Soccorso e agli uomini dell’Upg, accorsi sul posto, avrebbe raccontato che mentre si trovava in sella al proprio scooter su via Montale a Mugnano di Napoli sarebbe stato avvicinato da un uomo vestito di scuro con indosso un casco e armato di pistola. Trovandoselo alle spalle, dopo avergli intimato di consegnargli le chiavi del motorino, Schiavone per ritorsione avrebbe reagito con violenza alla minaccia e l’aggressore per controrisposta gli avrebbe sparato due volte, colpendolo prima all’avambraccio destro, prendendolo di striscio, e poi all’arto sinistro.

Il 41enne è stato ritrovato dalla moglie e dal suocero mentre camminava a bordo strada nei pressi di una rotonda di Arzano, perdendo sangue dalle braccia. La moglie e il suocero lo avrebbero soccorso sul posto e trasportato in ospedale dove è stato dimesso nel corso della stessa nottata poiché le ferite non erano gravi e guarirà in pochi giorni senza conseguenze funzionali per gli arti.

Mugnano, indagini su possibili collegamenti con la criminalità organizzata

Le indagini condotte dalla Polizia (Squadra Mobile, Upg e commissariato Arenella) cercherebbero di capire se l’agguato abbia dei collegamenti con gli ultimi episodi di stampo camorristico avvenuti nella zona nord di Napoli: l’agguato a Mariano Abete, l’arresto di Umberto Raia per il possesso di una pistola e il sequestro di quattro fucili in una zona sotto l’influenza della Vanella Grassi.

Agli atti degli investigatori sono finite le dichiarazioni della moglie della vittima, che ha raccontato di aver trovato il marito mentre perdeva sangue dalle braccia, mentre la polizia scientifica ha condotto dei rilievi sia sul luogo della sparatoria, in via Montale a Mugnano nei pressi di una sala scommesse, sia nella macchina del suocero di Schiavone con cui è stato trasportato in ospedale.

La mancanza di telecamere funzionanti e di testimoni, a causa della chiusura dell’Agenzia di gioco, rendono le indagini ancora più complesse. Intanto, sono stati avvisati dell’accaduto sia il pm della Dda che della procura ordinaria. Il caso sarà affidato con molta probabilità alla Dda poiché da settimane circolano da ambienti confidenziali voci che indicano fibrillazioni in atto negli ambienti malavitosi del Quartiere Scampia e nelle zone circostanti. Il fatto preoccupa le autorità a causa anche delle guerre di camorra durate anni con un numero impressionante di vittime.