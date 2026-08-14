Casandrino, scarica rifiuti ingombranti in strada: individuato e sanzionato il responsabile

Ha scaricato in strada una grande quantità di rifiuti ingombranti, ma è stato individuato e sanzionato dalle autorità. È accaduto nella notte in via Michele Praus, nei pressi di un parcheggio, dove sono stati abbandonati mobili dismessi, un passeggino e diversi secchi contenenti residui di vernice.

L’autore dell’abbandono illecito dei rifiuti è stato identificato grazie agli accertamenti effettuati dalle autorità competenti.

Mobili, passeggino e secchi di vernice lasciati in strada

Tra i materiali rinvenuti figuravano:

vecchi mobili smontati;

un passeggino;

secchi con residui di vernice;

altri rifiuti ingombranti.

Secondo quanto emerso, il responsabile avrebbe potuto conferire regolarmente i materiali presso l’isola ecologica, evitando così le sanzioni previste dalla normativa ambientale.

L’intervento della Polizia Locale

L’operazione è stata condotta dal luogotenente Massimiliano Russo, insieme agli agenti della Polizia Locale di Casandrino, guidati dal comandante Andrea D’Ambrosio, che hanno effettuato il sopralluogo e gli accertamenti necessari per risalire al responsabile.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale.

Controlli rafforzati da settembre

L’amministrazione comunale ha annunciato un ulteriore giro di vite contro chi sporca la città.

A partire da settembre, infatti, saranno intensificati i controlli con il coinvolgimento della Protezione Civile e degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e incrementare la raccolta differenziata.

L’appello rivolto ai cittadini è quello di utilizzare correttamente i servizi di conferimento disponibili, ricordando che il rispetto delle regole rappresenta un gesto fondamentale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano.