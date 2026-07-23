Napoli, blitz interforze ad “alto impatto”: arresti, droga sequestrata e oltre 140 multe

Nuova operazione ad “alto impatto” nelle aree del Vasto e del Mercato a Napoli, dove nella mattinata di oggi centinaia di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’intervento rientra nel piano di rafforzamento della sicurezza disposto dopo le indicazioni emerse durante il recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con l’obiettivo di intensificare la prevenzione e il contrasto alla criminalità e al degrado urbano nelle zone più sensibili della città.

Il bilancio dell’operazione è significativo. Le forze dell’ordine hanno identificato 674 persone, denunciandone otto a vario titolo, mentre tre sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Controllati anche 343 veicoli, con 143 violazioni al Codice della Strada contestate, tre patenti ritirate e otto carte di circolazione sequestrate.

I controlli hanno riguardato anche il tessuto commerciale della zona. Sono state ispezionate 17 attività, alcune delle quali sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, commercio itinerante senza la necessaria SCIA e omissione della SCIA sanitaria.

Nel corso dei servizi sono scattati anche due arresti: il primo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo il rinvenimento di circa 300 grammi di cocaina; il secondo in esecuzione di un provvedimento di carcerazione. L’operazione ha inoltre portato al sequestro di circa due chilogrammi di hashish, 50 grammi di marijuana, 25 munizioni di vario calibro e 839 articoli contraffatti.

All’attività hanno preso parte numerosi reparti della Polizia di Stato, tra cui la Squadra Mobile, diversi commissariati cittadini, il Reparto Prevenzione Crimine Campania e unità cinofile; l’Arma dei Carabinieri con il Nucleo Investigativo, le Aliquote di Primo Intervento e la Compagnia Napoli Stella; la Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego, i reparti di Torre Annunziata e Giugliano, il Nucleo Operativo Metropolitano e unità cinofile. Presenti anche la Polizia Metropolitana e la Polizia Locale, mentre l’intero dispositivo è stato monitorato dall’alto dagli elicotteri dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Al termine dell’operazione, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha espresso il proprio ringraziamento al questore Maurizio Agricola, ai comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Generale Biagio Sturniolo e Generale Carmine Virno, ai vertici della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana e a tutti gli operatori impegnati, sottolineando come la sinergia tra le diverse istituzioni rappresenti un elemento fondamentale per garantire sicurezza e legalità sul territorio.