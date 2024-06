Un autocarro carico di 25 quintali di rame probabilmente provento di furto. Nei guai due cittadini di etnia rom, di 25 e 27 anni. Devono rispondere di ricettazione aggravata in concorso. A fermare la coppia di ragazzi il Compartimento della PolFer nell’ambito di un’operazione tesa a reprimere il fenomeno dei furti di rame ai danni della rete ferroviaria.

Casandrino, fermati con un camion carico di 25 quintali di rame: due giovani nei guai

Gli uomini della PolFer hanno localizzato a Casandrino un autocarro furgonato e, dopo un breve pedinamento, lo hanno fermato. Sono stati rinvenuti, celati sotto una catasta di oggetti vari, 25 quintali di cavi di rame, composti da 7 tipologie di cavi riconducibili a Rete Ferroviaria Italiana, utilizzati per la costruzione o la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria con i rispettivi codici identificativi, prerogativa esclusiva delle forniture FS.

Il personale Tecnico dipendente di Rete Ferroviaria Italia ha successivamente riconosciuto il materiale come quello in uso all’ente FS, precisando che il valore di mercato del rame, sottoposto a sequestro, è di circa 20.000 euro. Pertanto, gli operatori hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria il 27enne, mentre hanno denunciato in stato di libertà il 25enne. Inoltre, gli agenti hanno sottoposto a sequestro il furgone sul quale viaggiavano i due.