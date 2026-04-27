Qualiano, rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli: due malviventi in fuga

Paura nel centro di Qualiano, dove nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, si è verificata una rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli. Intorno alle ore 12, due malviventi hanno fatto irruzione all’interno dei locali, seminando il panico tra dipendenti e presenti.

La dinamica della rapina

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, sotto la minaccia di un’arma, hanno costretto il personale a consegnare il denaro contante presente in cassa. L’azione è stata rapida e ben organizzata: una volta ottenuto il bottino, i due si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Al momento i responsabili risultano ancora ignoti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Qualiano, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Acquisite le immagini di videosorveglianza

I militari dell’arma stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero rivelarsi decisive per individuare i responsabili della rapina.