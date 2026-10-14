Giugliano, il trucco del finto incidente per fermare gli automobilisti e rubare l’auto

Paura a Giugliano, dove un automobilista ha segnalato un presunto tentativo di furto della propria vettura attraverso una modalità tanto insolita quanto preoccupante. L’episodio sarebbe avvenuto in via Pozzo Nuovo, nei pressi della chiesa di San Pio X.

Secondo il racconto del conducente, una donna si sarebbe lanciata volontariamente contro la sua auto per costringerlo a fermarsi. Dietro il gesto, secondo i sospetti dell’uomo, si sarebbe nascosto un possibile tentativo di rapina con la complicità di una seconda persona.

Giugliano, il racconto dell’automobilista: «C’era un complice, sono andato via»

Stando a quanto riferito dal conducente, quello che inizialmente sembrava un incidente sarebbe potuto essere, in realtà, uno stratagemma per indurlo a scendere dal veicolo. L’automobilista avrebbe infatti notato la presenza di un secondo individuo, ritenuto un possibile complice della donna. Insospettito dalla situazione e temendo per la propria sicurezza, avrebbe deciso di allontanarsi immediatamente.

L’uomo sospetta che l’obiettivo dei due fosse impossessarsi della sua automobile, approfittando della confusione generata dal presunto investimento.

Presunti tentativi di furto d’auto: altre segnalazioni a Giugliano

A rendere ancora più preoccupante il racconto è un ulteriore dettaglio riferito dall’automobilista: l’uomo sostiene di aver letto altre segnalazioni riguardanti episodi simili e di non essere, dunque, l’unico ad aver vissuto una situazione del genere.

Al momento, tuttavia, non risultano elementi sufficienti per confermare che si sia trattato effettivamente di un tentativo di furto, né per stabilire eventuali collegamenti con altri episodi segnalati. La testimonianza richiama comunque l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui possibili stratagemmi utilizzati per avvicinare gli automobilisti. L’episodio segnalato in via Pozzo Nuovo, a Giugliano, resta comunque da verificare.

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