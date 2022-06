Casalnuovo. Un 19enne è stato ferito ieri sera da un colpo di arma da fuoco mentre era a bordo del proprio scooter. E’ accaduto ieri sera, in via Salice, a Casalnuovo.

Casalnuovo, gli rubano l’orologio e poi gli sparano: corsa in ospedale per 19enne

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato avvicinato da persone a lui sconosciute, anche loro a bordo di un ciclomotore. Questi lo avrebbero ferito alla gamba sinistra per poi rubargli l’orologio. Un passante ha soccorso il ragazzo trasportandolo alla clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Successivamente il giovane è stato trasferito all’ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Accoltellalo 14enne a Napoli

Un altro episodio di violenza si è verificato, sempre ieri sera, a Napoli. Un 14enne incensurato di Forcella è stato trasportato al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini con alcune ferite da arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Stando alle prime informazioni disponibili, il giovane sarebbe stato avvicinato in via dei Tribunali da alcuni sconosciuti, forse per un tentativo di rapina. Alla sua reazione lo avrebbero prima preso a pugni e poi ferito con un oggetto appuntito.

Ventuno i giorni di prognosi prescritti per “contusioni multiple per il corpo, ferita da taglio lombare destra ed emitorace sinistro, nonché regione dorsale destra”. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza installate nella zona al fine di ricostruire la dinamica e individuare gli autori del ferimento.