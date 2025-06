Sfrecciavano a bordo di una Fiat 500 Abarth per le vie del centro di Aversa brandendo tra le mani una pistola, poi accertato essere ad aria compressa, con la quale sparavano pallini in gomma contro numerosi passanti.

Aversa, sparano pallini di gomma da auto in corsa contro i passanti: denunciati due giovani

E’ accaduto ieri. I responsabili, un 19enne di Casaluce e un 20enne di Frignano sono stati individuati e denunciati dai carabinieri della Stazione di Teverola che hanno anche sequestrato la pistola ad aria compressa con la quale i due hanno compiuto i “raid”.

In un’occasione hanno colpito al volto una 61enne, di Trentola Ducenta, che si trovava un passeggio con la figlia nel centro cittadino della città normanna, provocandole danni al volto. Quando i ragazzi si sono visti piombare i carabinieri a casa, posti davanti all’evidenza, non hanno che potuto ammettere le loro responsabilità in ordine ai fatti. Incalzati dai militari dell’Arma il 19enne di Casaluce ha quindi consegnato l’arma ad aria compressa ai carabinieri che l’anno sequestrata. Dovrò rispondere di molestia o disturbo alle persone e porto di armi od oggetti atti ad offendere.