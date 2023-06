Cinque rapinatori armati hanno fatto irruzione in un noto ristorante di Casalnuovo, il “Tenimmoce accussì” di via professore Manna. Derubati proprietario e clienti.

Casalnuovo, banda armata fa irruzione al ristorante: derubati proprietario e clienti

Secondo quanto riporta una nota dei carabinieri, il gruppo di malviventi è entrato in azione poco dopo le 23. Sotto la minaccia delle armi e davanti agli occhi attoniti dei presenti, i balordi hanno costretto il titolare dell’attività e i clienti a consegnare orologi e preziosi.

Dopo aver raccolto il bottino, i cinque sono saliti a bordo di un’auto e hanno fatto perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Casalnuovo e dei militari della sezione operativa di Castello di Cisterna. Per fortuna non sono stati esplosi colpi di pistola e non ci sono feriti.

Il precedente

La rapina è avvenuta con modalità simili a quella messa a segno nel 2021 alla pizzeria “Un posto al sole” di Casavatore, quando malviventi armati puntarono i fucili contro clienti e camerieri per portare via soldi e orologi. Per quel colpo finirono in manette tre persone. Le immagini di videosorveglianza del raid diventarono virali sul web.