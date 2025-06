Una rapina finita nel sangue ha scosso la comunità di San Severino, una località collinare del comune di Centola, nel Cilento. Nella tarda serata di ieri, tre individui si sono introdotti in una casa con l’intento di compiere un furto, ma il proprietario li ha sorpresi e ha reagito aprendo il fuoco con un’arma legalmente detenuta, ferendo uno dei malviventi.

Cilento, si ritrova i ladri in casa: proprietario fa fuoco e ferisce uno dei malviventi

Il ladro colpito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Gli altri due complici sono riusciti a fuggire: si sospetta che anche uno di loro possa essere rimasto ferito, ma la notizia è ancora in fase di verifica. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e sono attualmente impegnati nelle ricerche dei fuggitivi.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre uomini sarebbero di nazionalità albanese e avrebbero fatto irruzione nell’abitazione con l’obiettivo di svaligiarla. Le forze dell’ordine – in particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, con il supporto della Stazione di Centola – stanno ora lavorando per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare i due ladri in fuga.