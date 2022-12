E’ stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio Daniele De Falco, 21enne di Casal di Principe che ha ridotto in gravi condizioni un 53enne tunisino ricoverato attualmente all’ospedale di Giugliano.

Casal di Principe, 53enne pestato a colpi di mazza da baseball da un 21enne: scatta il fermo

La vicenda si è consumata a Casal di Principe, all’interno di un bar. La note del 12 dicembre, per ragioni ancora da accertare il 21enne ha colpito l’uomo con una mazza da baseball in testa procurandogli ferite lacero-contuse al cranio. Trasportato all’ospedale San Giuliano e poi trasferito all’ospedale di Pozzuoli, l’uomo è ancora sedato, in prognosi riservata. Le attività di indagine sono scattate dopo l’intervento dei militari presso il pronto soccorso.

I militari, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, sono riusciti a risalire all’identificazione del ragazzo grazie all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del bar, nonché attraverso le testimonianze dei presenti. Daniele De Falco, con precedenti di polizia, nipote del camorrista Nunzio De Falco, detto ‘o fuggiasco, è stato condotto in carcere, in attesa della convalida del provvedimento da parte del GIP. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Accertamenti in corso sulle cause dell’aggressione.

Foto: archivio