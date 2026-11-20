Si continua a discutere delle cosiddette cartelle “pazze” inviate dalle Asl campane ai cittadini che non avrebbero disdetto visite prenotate. Sulla propria pagina Facebook, l’Azienda Sanitaria Locale ha pubblicato un post in cui ha provato a fare chiarezza sulle comunicazioni che gli utenti hanno ricevuto e come procedere. Il punto essenziale è che non si tratterebbe di “cartelle di pagamento, ma avvisi bonari“.

Cartelle “pazze” Asl Napoli per visite non disdette: “Sono avvisi bonari”

In particolare, nella nota si legge che gli avvisi bonari avrebbero “la finalità di informare l’interessato della posizione debitoria risultante dagli archivi aziendali e di consentire il pagamento spontaneo delle somme eventualmente dovute, senza che ciò comporti l’immediata attivazione di procedure di riscossione coattiva”.

L’Asl aggiunge che per garantire trasparenza e agevolare proprio i cittadini, il 12 novembre è stato pubblicato sul portale istituzionale “un apposito avviso informativo, contenente le indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di riesame e delle richieste di chiarimento circa gli avvisi relativi a tutto il periodo 2016 -2026”.

La direzione strategica aziendale ha sospeso ulteriori azioni di recupero crediti

Inoltre, pare che l’Azienda starebbe procedendo al “riesame delle circostanze rappresentate e della documentazione eventualmente prodotta e, al termine delle attività istruttorie, sta provvedendo a comunicare agli interessati gli esiti“.

Nel frattempo, su indicazione della Regione Campania, che nei giorni scorsi è espressa in merito invitando l’Asl a verificare tutta la documentazione, la Direzione Strategica Aziendale “ha disposto la sospensione di ogni ulteriore azione finalizzata al recupero coattivo, nelle more di un’attenta verifica delle singole posizioni e fino all’esito del riesame in autotutela degli avvisi inviati agli utenti”.

La risposta delle opposizioni in consiglio regionale

Nei giorni scorsi anche le opposizioni hanno detto la propria in consiglio regionale, ritenendo che le richieste violerebbero apertamente la delibera regionale numero 191 del 2023 come affermano le forze di opposizione. Le varie forze si sono mobilitate insieme a ‘Noi Consumatori’ per illustrare le contromosse.

L’obiettivo era duplice: da un lato bloccare immediatamente la valanga di ingiunzioni di pagamento, dall’altro fornire assistenza legale concreta a tutti gli utenti che si trovano a fare i conti con richieste ritenute illegittime.