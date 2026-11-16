Cartelle “pazze” dell’Asl Napoli 1: la risposta delle opposizioni in Consiglio regionale

Continuano a far discutere sono gli avvisi di recupero crediti inviati dalle ASL campane ai cittadini per ticket sanitari che, secondo le denunce, non sarebbero mai stati dovuti. Richieste che violerebbero apertamente la delibera regionale numero 191 del 2023 come affermano le forze di opposizione che questa mattina in Consiglio Regionale si sono mobilitate insieme a ‘Noi Consumatori’ per illustrare le contromosse

L’obiettivo è duplice: da un lato bloccare immediatamente la valanga di ingiunzioni di pagamento, dall’altro fornire assistenza legale concreta a tutti gli utenti che si trovano a fare i conti con richieste ritenute illegittime.