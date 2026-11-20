Spacciavano cocaina in un appartamento fatiscente di Caivano, dove viveva anche un bambino di 11 anni con disabilità, figlio di uno dei due uomini arrestati. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della stazione di Caivano durante un intervento antidroga. In manette sono finiti un 34enne e un 52enne, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine. Il minore, presente nell’abitazione, è stato affidato a un altro familiare.

Caivano, spaccio di cocaina nell’appartamento: il bambino in casa

L’operazione è scattata nella zona di via Borgonuovo, lontano dai luoghi dello spaccio più noti tra il Parco Verde e il rione IACP. Secondo la ricostruzione dei militari, i due uomini avrebbero svolto attività di cessione di stupefacenti all’interno dell’alloggio, nonostante la presenza del figlio undicenne del 52enne. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno riscontrato condizioni abitative e igieniche molto precarie. Una situazione particolarmente delicata per la presenza del bambino.

Quindici dosi di cocaina nascoste tra cucina e camera da letto

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto 12 dosi di cocaina in un contenitore metallico calamitato, fissato alla cappa della cucina. Altre tre dosi erano nascoste nella camera da letto, dove sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. Complessivamente sono state sequestrate 15 dosi di cocaina. Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto dei due uomini, entrambi trasferiti in carcere.

Il figlio undicenne affidato a un familiare

Il bambino, figlio del 52enne, è stato affidato a un parente. Il comunicato dell’operazione non fornisce ulteriori dettagli sulle eventuali iniziative dei servizi sociali o dell’autorità giudiziaria minorile. I due arrestati dovranno rispondere delle contestazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti; le loro responsabilità saranno accertate nelle sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio nell’area nord di Napoli. Teleclubitalia aveva già raccontato un precedente intervento antidroga a Caivano, con armi e stupefacenti nascosti nei muri, vicenda distinta da quella attuale.