Gravi violazioni delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia ambientale. Le ha registrate la Polizia provinciale in una ditta che tratta rifiuti pericolosi e non tra Marcianise e Gricignano, nel casertano, durante un controllo coordinato dal Colonnello Biagio Chiariello nell’ambito del contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi. Le autorità hanno imposto subito la sospensione delle attività all’azienda.

Controlli nella Terra dei Fuochi a Marcianise: sospesa azienda di gestione rifiuti

Tutto sarebbe partito da innumerevoli segnalazioni di miasmi, emissioni inquinanti e fumi tossici provenienti dalla ditta in questione, che hanno generato preoccupazione per la salute pubblica. Dopo un monitoraggio dell’area interessata sono scattati i controlli nei locali dell’attività. A quel punto sono emerse le irregolarità.

Nel frattempo le indagini proseguono per accertare l’entità dell’impatto ambientale di miasmi e fumi tossici e verificare le autorizzazioni allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti speciali. Durante il controllo sono state identificate 33 persone, tra dipendenti e soggetti presenti all’interno dell’impianto, e controllati 27 veicoli. A supporto della provinciale, sono intervenuti Esercito, personale dell’Arpac e dell’Ispettorato del lavoro.