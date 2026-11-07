Sono circa 85mila gli avvisi di pagamento già inviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per conto dell’Asl Napoli 1, a cittadini napoletani che, secondo le registrazioni delle agende Cup, negli ultimi dieci anni hanno prenotato visite specialistiche o esami diagnostici senza presentarsi all’appuntamento e senza provvedere alla disdetta.

Visite prenotate e mai effettuate, l’Asl Napoli 1 presenta il conto: 85mila avvisi inviati

Il conto complessivo ammonta, al momento, a 3,9 milioni di euro, relativi alle richieste di pagamento del ticket. Altri 22mila casi, per un valore di circa 900mila euro, sono ancora in fase di istruttoria. Se tutte le posizioni saranno confermate, il recupero potrebbe arrivare a quota 4,8 milioni di euro.

A imprimere un’accelerazione alle procedure sono stati gli accertamenti della Corte dei conti sulla gestione e sul recupero dei crediti da parte delle aziende sanitarie. Nell’operazione rientrano anche i ticket dovuti per gli accessi al Pronto soccorso classificati con codice bianco, cioè quelli relativi a prestazioni considerate non urgenti. Iniziative analoghe per recuperare le somme non versate sono state avviate anche da altre aziende sanitarie provinciali e strutture ospedaliere.