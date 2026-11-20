Restano ancora fermi i lavori per la realizzazione della nuova piazzetta davanti alla chiesa di San Pio X, un intervento atteso dai residenti che avrebbe dovuto restituire alla città un nuovo spazio verde e un’area di aggregazione. Il cantiere, avviato lo scorso dicembre, prevedeva una durata di 120 giorni, ma i tempi stabiliti inizialmente non sono stati rispettati. A distanza di mesi, l’area resta ancora incompleta e comincia già a mostrare i primi segni di abbandono.

Piazzetta San Pio X a Giugliano, i motivi dello stop ai lavori

A rallentare ulteriormente la realizzazione dell’opera sarebbe stata anche la mancata previsione, nel progetto iniziale, di un sistema di videosorveglianza. Una criticità che avrebbe reso necessari ulteriori interventi, contribuendo a far slittare i tempi di completamento della piazzetta. Non si tratterebbe, tuttavia, del primo imprevisto. Già in precedenza, infatti, il cantiere avrebbe subito un’altra battuta d’arresto a causa della mancanza del materiale necessario per la pavimentazione, con conseguenti ritardi nell’avanzamento dei lavori.

Nessuna data per la conclusione del cantiere

Al momento non è stata ancora comunicata una data certa per la ripresa degli interventi e per la consegna definitiva dell’opera. Nel frattempo, tra i residenti cresce l’attesa per uno spazio pubblico che, secondo il cronoprogramma iniziale, avrebbe dovuto essere già a disposizione della cittadinanza.

La nuova piazzetta di San Pio X, pensata per riqualificare l’area antistante la chiesa e offrire un nuovo punto di incontro ai cittadini, resta dunque un’opera incompiuta. Resta da capire quando il cantiere potrà finalmente ripartire e quando la piazzetta sarà restituita ai residenti di Giugliano.