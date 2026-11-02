Continuano i casi di manomissione delle carte d’identità elettroniche. Altri quattro episodi sono stati accertati dai carabinieri a Napoli, mentre emerge una nuova modalità di truffa ai danni degli anziani che sfrutta proprio il timore del furto d’identità.

Napoli, carte d’identità elettroniche con microchip manomesso: nuovi casi

Tre persone si sono presentate, in momenti diversi, alla caserma dei carabinieri, esibendo documenti d’identità elettronici con il microchip manomesso. Tra queste anche un uomo sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Durante le operazioni di identificazione e firma, il militare ha notato sulla carta d’identità un taglio praticato in corrispondenza del chip.

Un altro episodio si è verificato nella notte al rione Traiano. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un 49enne residente a Volla, controllato in via Orazio Coclite. L’uomo ha esibito una carta d’identità elettronica che presentava un taglio netto nella zona del microchip.

Truffa ad anziani

Parallelamente, i carabinieri hanno individuato una nuova truffa che sfrutta la diffusione delle notizie sulle manomissioni dei documenti elettronici. Il raggiro prende di mira soprattutto gli anziani. Il truffatore si spaccia per carabiniere e racconta alla vittima che alcune carte d’identità sarebbero state rubate dagli uffici comunali e che i dati personali sarebbero stati utilizzati per commettere reati. A quel punto chiede denaro, sostenendo che il pagamento sia necessario per dimostrare l’estraneità della vittima ai fatti.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Forio d’Ischia hanno arrestato un 19enne di Secondigliano accusato di aver truffato un’anziana residente sull’isola con questo sistema. Le indagini hanno permesso di ricostruire il meccanismo del raggiro. Il Comando provinciale dei carabinieri di Napoli prosegue le attività di sensibilizzazione per mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone più vulnerabili, dai tentativi di truffa legati al presunto furto dei documenti d’identità.