Carnevale, le sfilate degli istituti “Mille Colori” di Cesa e “La Favola” di Aversa

Aversa- Cesa. Le scuole “Mille Colori” di Cesa e “La Favola” di Aversa sono pronte per far vivere ai loro alunni la gioia e i colori del Carnevale, dedicando ad esso due giornate all’insegna del divertimento. In collaborazione con l’associazione “Cast” di Gricignano d’Aversa con i loro carri allegorici, i bambini degli istituti sabato 1 marzo sfileranno con abiti a tema attraversando via Roma.

Saranno accompagnati da musica, canti, balli preparati da alunni e insegnanti , trampolieri, giocolieri.

L’atmosfera Carnevalesca non si fermerà ma proseguirà il giorno successivo, domenica 2 Marzo, questa volta per le strade di Cesa, dove novità e attrazioni aspetteranno grandi e piccini. L’attesa cresce e i bambini e le famiglie non vedono l’ora di lasciarsi coinvolgere dalla musica, dai colori, dalle maschere, dall’allegria ma soprattutto dal divertimento.

Comunicato Stampa