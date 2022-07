Cardito. Tutto pronto per l’edizione 2022 del calendario eventi “Estate al Parco” a Cardito. Anche quest’anno al Parco Taglia di viale Kennedy a Cardito per tutto il mese di agosto ci saranno spettacoli, musica live, cabaret, street food, animazione e tanti ospiti per vivere un’estate indimenticabile a contatto con la natura.

Un’iniziativa del comune di Cardito, ad ingresso gratuito per i cittadini, che ha visto la partecipazione di: Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo di Cardito, Donare insieme, Incontriamoci, Madre e Liberal.

Ecco il calendario degli eventi di agosto:

Giovedi 4 – Jazz Music Live

Venerdi 5 – Lo show dei comici Salvatore Turco e Peppe Laurato che insieme nel corso dello spettacolo ricorderanno il compianto Massimo Borrelli.

Sabato 6. Cover Band Jamiroquai

Domenica 7. Sfilata Baby

Lunedì 8. Estate Karaoke

Martedì 9 – Corrida Show

Mercoledì 10 – La Stelle di San Lorenzo

Giovedi 11 – Carmine Show Live

Venerdi 12 – Fischetti – Made in Sud

sabato 13 – Cover Band Pino Daniele

Domenica 14 – Sagra della Percoca nel vino

Lunedì 15 – Festa dei Fuochi du Ferragosto

Martedì 16 – Aspettando TDB 2022

Mercoledì 17 – Gara Mangiatori di Cocomeri

Giovedi 18 – Summer Band Live

Venerdi 19 – Lello Musella – Made in Sud

Sabato 20 – Cover Band Pooh

Domenica 21 – Napoli Music Fest

Giovedi 25 – Gianni Mobilia Live

Venerdi 26 – Sex&Sud – Made in Sud

Sabato 27 – Tammorra dei Briganti

Domenica 28 – Tammorra dei Briganti

