Questa mattina momenti di paura nel liceo Garofano di Capua di Porta Napoli. Un incendio è divampato in aula e le fiamme hanno completamente distrutto una classe. Evacuati gli studenti dell’intero plesso scolastico.

Capua, scuola in fiamme: distrutta un’aula

Dalle prime informazioni raccolte da EdizioneCaserta, le fiamme sono divampate nel laboratorio di informatica al secondo piano. Ad innescare l’incendio non è stato un pc in fase di surriscaldamento – come ipotizzato all’inizio – ma un corto circuito allì’impianto elettrico. E’ stato l’operatore scolastico ad accorgersi delle prime scintille e a lanciare l’allarme.

La struttura è stata immediatamente evacuata in via precaunzionale. Una colonna di fumo nero si è sviluppata all’interno della scuola, visibile a Capua a diverse centinaia di metri ed immortalata da alunni e docenti. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco a domare le fiamme. L’aula è stata danneggiata in maniera importante dall’incendio. Avvertite anche le forze dell’ordine, che hanno avviato indagini sulla natura del rogo.