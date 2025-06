Barra, crolla solaio dell’istituto comprensivo Perasso: sul posto i carabinieri

Venti metri quadrati di solaio, venuti giù all’improvviso, crollati sul pavimento. Sarebbe potuta essere una tragedia, se non fosse avvenuto una manciata di giorni dopo la fine dell’anno scolastico: è successo intorno alle 14 di oggi, 16 giugno, nell’istituto comprensivo Perasso di Barra, quartiere della periferia Est di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le indagini sono in corso.

Il crollo ha interessato un’aula didattica della scuola di via Provinciale Botteghelle di Portici, al civico 505. Al momento dell’incidente non erano presenti studenti nella struttura, visto che l’anno scolastico è terminato una decina di giorni fa, ma la scuola era comunque in funzione e c’era il personale amministrativo; nessuna persona era però presente nell’aula e non ci sono stati feriti. Sono state avviate le verifiche sulla struttura per determinare le cause del crollo e controllare la stabilità dei solai.