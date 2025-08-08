Capri, ruba borsa griffata in hotel e la sostituisce con un “pezzotto”: denunciato 28enne

Ruba una borsa griffata e la sostituisce con una contraffatta. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 28enne napoletano con precedenti di polizia, per furto aggravato e ricettazione. Succede a Capri, dove gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Tragara presso una struttura alberghiera per la segnalazione di un furto.

Capri, ruba borsa griffata in hotel di lusso e la sostituisce con un “pezzotto”: denunciato 28enne

I poliziotti sono stati avvicinati dal direttore dell’albergo il quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato dalla visione delle immagini di videosorveglianza posti all’interno della struttura, un dipendente localizzato in aree non di sua competenza e con atteggiamento sospetto. Gli agenti dunque individuato il prevenuto ed hanno controllato il suo zaino trovandovi all’interno due borse di marca, di cui però una contraffatta.

Gli investigatori hanno accertato che l’uomo aveva prelevato la borsa “griffata” in suo possesso da una camera dell’albergo ai danni di una cliente sostituendola con una contraffatta ed hanno inoltre rinvenuto, all’interno della struttura alberghiera, una terza borsa contraffatta della stessa marca che era stata nascosta dal 28enne. A quel punto gli agenti hanno sequestrato le tre borse contraffatte ed hanno restituito la borsa “griffata” alla legittima proprietaria.