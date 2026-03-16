Ennesima aggressione al personale sanitario. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno denunciato una donna napoletana di 55 anni con l’accusa di minacce. L’episodio si è verificato all’interno dell’ospedale Monaldi.

Napoli, chiede agli infermieri sacca delle urine al posto della borsa dell’acqua calda e li minaccia

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la donna si trovava nel nosocomio per assistere la sorella ricoverata. Durante la permanenza nel reparto avrebbe chiesto ai sanitari di riscaldare una sacca per la raccolta delle urine, con l’intenzione di utilizzarla come una borsa dell’acqua calda da applicare alla paziente allettata.

Il personale sanitario ha spiegato che la richiesta non poteva essere soddisfatta, poiché la sacca non è progettata né idonea a essere utilizzata in quel modo. Di fronte al rifiuto, la donna avrebbe reagito con atteggiamenti minacciosi nei confronti degli operatori presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma e hanno proceduto alla denuncia della 55enne. L’episodio, secondo quanto riferito dagli stessi militari, non ha provocato danni né ha comportato interruzioni dell’attività nel reparto.