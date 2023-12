Capodanno senza auto, si prospetta una festa all’insegna dell’ambientalismo questa che saluta l’anno 2023.

Capodanno, metro attiva tutta la notte a Napoli

L’azienda napoletana mobilità garantirà, così come predisposto in sede di incontro convocato dal prefetto Michele di Bari, per tutta la notte del 31 dicembre e 1 gennaio, il prolungamento del servizio metropolitano della linea 1 e delle funicolari. Ma linea uno provvederà alle corse ogni 10 minuti e i parcheggi di interscambio resteranno aperti tutta la notte con il potenziamento dei servizi di vigilanza.

Il trasporto su gomma, invece, cesserà alle 19. Le Ferrovie dello Stato garantiranno però l’interscambio tra la linea 1 della metropolitana e la linea 2 (Pozzuoli-Gianturco) che funzionerà tutta la notte con attivi 33 treni con una frequenza di ogni 20 minuti.

A Pozzuoli servizio navetta

Il capodanno esplosivo è previsto anche a Pozzuoli e pertanto, il sindaco Gigi Manzoni mezzo social assicura il consueto servizio navetta gratuito per evitare ingorghi di traffico e problematiche relative ai parcheggi.

Il servizio sarà predisposto fino alle ore 6 dei 1 gennaio. Il giorno del 31 dalle ore 12 alle ore 20 i punti di partenza e arrivo saranno: scuola Pergolesi, Parcheggio Moi, Olivetti, villa Avellino attraverso via Solfatara. Dalle 20 alle 6 del 1 gennaio: scuola Pergolesi, parcheggio Moi, Olivetti, Villa Avellino attraverso via Domitiana, parcheggio C9, verso Villa Avellino via Solfatara.