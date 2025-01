I festeggiamenti per il Capodanno in Campania si sono conclusi con un bilancio di 54 feriti e 99 interventi da parte dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio regionale. Fortunatamente, non si registrano vittime, anche se il numero di feriti è in leggero aumento rispetto agli anni precedenti.

Capodanno 2025 in Campania: 54 feriti e 99 interventi dei Vigili del Fuoco

Nel capoluogo partenopeo e nell’hinterland si contano 36 feriti, due dei quali colpiti da proiettili vaganti. Questo dato sottolinea ancora una volta il problema dell’uso di armi da fuoco durante i festeggiamenti.

In provincia di Caserta sono 9 le persone rimaste ferite: 8 in maniera lieve, mentre un uomo ricoverato ad Aversa ha subito l’amputazione di una mano a causa dell’esplosione di un petardo. La provincia di Salerno registra 6 feriti, distribuiti tra gli ospedali della città, di Nocera Inferiore e Sarno. Anche qui, un uomo ha perso una mano per l’esplosione di un ordigno artigianale.

In provincia di Avellino, i feriti sono stati 3, tutti in modo lieve e dimessi già nella notte dal pronto soccorso di Sant’Angelo dei Lombardi. A Benevento e provincia, invece, non si segnalano feriti.