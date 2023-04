“Predisporremo un servizio di controllo del tratto riaperto in via Colonne”: queste le parole dell’assessore alla viabilità Angelo Abbate del Comune di Giugliano sul caos in via Colonne dopo la riapertura di un tratto di strada. Da ieri infatti sono decine le auto che percorrono contromano l’arteria.

La parte riaperta è possibile percorrerla solo da Melito verso Giugliano e non il contrario.