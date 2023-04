È stato riaperto un varco nel cantiere di via Colonne a Giugliano ma resta il caos traffico. Da questa mattina infatti via libera al passaggio che era già stato creato venerdì, ma chiuso il giorno dopo la pioggia ed il cedimento con un’auto rimasta bloccata. Oggi la ditta, dopo alcuni interventi, è tornata a rimuovere le transenne.

Giugliano, riapre via Colonne ma è già caos: auto contromano e segnaletica carente

Secondo i piani dei tecnici e l’ordinanza comunale, però, la strada dovrebbe essere aperta solo dalle Colonne verso il centro di Giugliano. Sono tanti però gli automobilisti indisciplinati che la percorrono anche nel senso opposto. Invece di migliorare la viabilità si crea quindi un altro ingorgo, anche col pericolo di scontri. Oltre al senso civico, scarseggia anche la segnaletica. Rischi anche per la poca visibilità dei veicoli proventi dalla strada della metropolitana.

Nonostante l’apertura di un tratto dopo un anno di attesa, continua a far discutere quindi le gestione del cantiere dell’Eav per il nuovo collettore fognario. Ritardi per le opere da realizzare e la zona resta nel degrado tra rifiuti, voragini e pericoli di sicurezza tra Giugliano e Melito. Ora il nuovo provvedimento per migliorare la viabilità, sembra aver invece aumentato il senso di anarchia. Per completare il cantiere potrebbe però volerci, secondo una stima, ancora un altro anno.