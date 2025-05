Operazione di contrasto al commercio abusivo da parte dei Nuclei di Polizia Stradale e Commerciale della Polizia Municipale di Giugliano. Due gli interventi effettuati nelle scorse ore sul territorio di Giugliano, con sanzioni e sequestri per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Controlli della Polizia Municipale a Giugliano: sequestri e sanzioni per vendite abusive

Il primo episodio è avvenuto in zona stadio, dove un uomo di 56 anni, residente a Giugliano, è stato sorpreso mentre vendeva bandiere e gadget vari senza alcuna autorizzazione. Per lui è scattata una multa di 173 euro per l’occupazione abusiva, oltre a una sanzione amministrativa di 5.000 euro in base alla normativa regionale. La Polizia ha inoltre proceduto alla confisca di due bandiere grandi, dodici bandiere piccole e quindici trombette da stadio.

Il secondo intervento è stato effettuato in via Ripuaria, dove un fruttivendolo abusivo, anche lui giuglianese, di 64 anni, è stato sorpreso durante l’attività illecita. L’uomo è stato multato per un totale di 5.173 euro. Le autorità hanno sequestrato cinque casse di frutta e verdura, successivamente distrutte mediante autocompattatore.