Riaprire il senso di marcia in direzione Aversa (uscita Asse Mediano) entro il 20 novembre, ripristinare il manto stradale nelle corsie attigue ai cantieri e comunicare un cronoprogramma definito per il completamento delle opere della via Appia (via Colonne, Mc Donald’s, KFC, Caseificio). Sono questi i tre interventi che il Comune di Sant’Antimo, mediante una diffida adottata dal Comando di Polizia Municipale, chiede all’EAV, l’ente regionale responsabile dei lavori che da anni tengono in ostaggio l’arteria di collegamento tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo.

Caos via Appia, il comune di Sant’Antimo diffida l’EAV: “Apertura corsia entro 20 novembre”

La diffida è stata notificata ieri, 30 ottobre, proprio mentre residenti e commercianti inscenavano l’ennesima protesta davanti alle telecamere di Teleclubitalia, in presenza dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli. Sono infatti decine le attività commerciali a rischio chiusura, che vedono da mesi calare gli incassi per il minor afflusso di clienti.

“Il paradosso è che i cittadini si rivolgono a noi – spiega il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno – ma di fatto abbiamo le mani legate. Sono lavori regionali. Facciamo atti concreti come diffide ad adempiere. Abbiamo anche predisposto dei percorsi alternativi. Ma con la conseguenza che tanti mezzi pesanti passano nelle strade del centro creando traffico e ulteriori danni al manto stradale”. E già si addensano all’orizzonte i fantasmi di un Natale difficile: “All’avvicinarsi delle festività, la crisi commerciale della zona potrebbe acuirsi. Meno attività significa per l’amministrazione anche meno tasse e meno entrate fiscali. Un effetto a cascata per tutti”.

La consegna delle opere, secondo quanto trapela dall’Eav, è previsto entro il 30 novembre, ma cittadini e negozianti non si fidano. Da anni fanno infatti i conti con proroghe e ritardi che ingabbiano la strada e impediscono il ritorno alla normalità.