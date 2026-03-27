Aversa, diffida su bilancio in ritardo: minoranza attacca su progetto bocciato dalla Regione

Arriva la diffida della Prefettura di Caserta per la mancata approvazione del bilancio di previsione del Comune di Aversa. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri. Il documento contabile avrebbe dovuto essere approvato entro il 28 febbraio, ma l’approdo in consiglio comunale è slittato di diverse settimane. Ora, dopo la diffida, l’assise dovrà esprimersi entro venti giorni: in caso contrario, si aprirebbe la strada allo scioglimento dell’ente.

Non mancano le polemiche. Dai banchi dell’opposizione, i consiglieri di minoranza De Michele, Baldascino e Girone attaccano l’amministrazione Matacena per il progetto relativo alla realizzazione di un centro antiviolenza in un bene confiscato alla camorra, in via Madonna dell’Olio. Un progetto che non ha convinto la Regione Campania, arrivando ultimo tra quelli non finanziati. “Il Comune ha mostrato tutta la propria fragilità – affermano i consiglieri in una nota congiunta – incapace di costruire una proposta credibile e di attivare reti sul territorio”. Secondo l’opposizione, resta inoltre il nodo degli immobili già disponibili ma inutilizzati: beni confiscati che, denunciano i consiglieri di centrosinistra, continuano a rappresentare occasioni mancate per la città.

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