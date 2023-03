Brutto episodio per lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il cuoco è stato insultato dai tifosi granata mentre era all’Olimpico Grande Torino con la sua famiglia per assistere al match, che si è chiuso a favore del Napoli con un 4-0.

Cannavacciuolo insultato durante match Napoli-Torino: “Ciccione di m**a”

Il noto chef di Vico Equense, molto tifoso della squadra partenopea, era in compagnia della moglie e dei figli per trascorrere la festa del papà in modo diverso. Mentre lo chef stava assistendo alla partita, è stato notato da alcuni tifosi del Torino, che gli hanno rivolto contumelie quasi per tutta la durante del match. “Cuoco di m***” e “Ciccione di m***”, sono alcune delle ingiurie pronunciate da un gruppo di supporters del Torino.

La scena è stata ripresa dai presenti con un telefonino e mostra, chiaramente, Cannavacciuolo udire molto bene gli insulti a lui indirizzati e rispondere senza esitazione ai tifosi piemontesi. “Venite qua”, sembra aver detto lo chef ai suoi contestatori, facendo anche il gesto con la mano. A fine gara, poi, lo scatto con il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Tre ristoranti in Piemonte

Da anni il giudice di Masterchef vive in Piemonte, precisamente a Novara. Qui possiede ben tre locali: la storica Villa Crespi a Orta San Giulio, in provincia di Novara, Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara e Bistrot Cannavacciuolo proprio nella città di Torino. Nel 2022 ha invece aperto Laqua Countryside a Ticciano, frazione di Vico Equense, luogo di origine dello chef.