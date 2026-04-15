Cancello ed Arnone, tenta di suicidarsi dopo lite con moglie: salvato da un carabiniere

Momenti di forte tensione all’alba di oggi, mercoledì 15 aprile, lungo la via Consolare, nei pressi del ponte sul fiume Volturno, dove un uomo ha tentato un gesto estremo. Decisivo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio, che è riuscito a evitare il peggio.

Uomo in crisi sul ponte del Volturno

Protagonista della vicenda un 33enne di origine albanese, residente nel casertano, trovato in evidente stato di agitazione mentre si trovava sul ponte sospeso. L’uomo si era allontanato poco prima dalla propria abitazione dopo un acceso litigio familiare, vivendo un momento di forte disagio emotivo legato alla crisi coniugale.

L’intervento provvidenziale del maresciallo

A notare la scena è stato il Comandante della Stazione Carabinieri di Cancello ed Arnone che, mentre transitava con la propria auto privata, ha intuito immediatamente la gravità della situazione. Senza esitazione si è fermato e si è avvicinato con estrema cautela. Il maresciallo capo ha avviato una delicata trattativa, parlando con l’uomo e cercando di instaurare un clima di fiducia. Grazie a sangue freddo, esperienza e grande umanità, è riuscito a calmarlo e a convincerlo a desistere dal gesto estremo.

Trasporto in ospedale e assistenza sanitaria

Dopo il salvataggio, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico il 33enne. L’uomo è stato trasportato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, dove è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti e il necessario supporto.