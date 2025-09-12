Un’altra vicenda di violenza legata all’incapacità di accettare la fine di una relazione si è verificata nella notte a Cancello ed Arnone, nel casertano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 46enne, di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine.

Cancello Arnone, minaccia di morte e perseguita l’ex: arrestato 46enne

L’uomo, dopo la separazione dalla compagna 29enne, avrebbe iniziato a perseguitarla a partire dallo scorso agosto. Le indagini hanno accertato una serie di minacce reiterate, che si erano fatte via via più pesanti e inquietanti: tra queste, l’invio di video intimidatori in cui lasciava intendere di possedere un’arma da fuoco, nel tentativo di costringerla a proseguire il rapporto sentimentale ormai concluso.

La donna, comprensibilmente spaventata, si è rivolta ai Carabinieri, che hanno avviato le verifiche e raccolto gli elementi necessari a riscontrare le accuse. Nella notte è quindi scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito il 46enne è stato condotto presso il carcere a Santa Maria Capua Vetere, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.