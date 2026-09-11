Aversa, nuove misure per la viabilità: ampliamento della ZTL, manutenzione della segnaletica e interventi per la sicurezza stradale

Si è svolta ieri pomeriggio, presso la Casa Comunale, una riunione tecnica tra il sindaco Francesco Matacena, il comandante della Polizia Locale, Magg. Emiliano Nacar, e alcuni ufficiali del Corpo. Al centro dell’incontro le principali criticità legate alla viabilità cittadina, con particolare attenzione all’ampliamento della ZTL, alla manutenzione e alla posa in opera della segnaletica stradale e alla messa in sicurezza degli incroci e degli attraversamenti pedonali.

Nel corso della riunione è stato definito l’ampliamento della ZTL in alcuni punti strategici della città, con l’obiettivo di migliorare la circolazione, contribuire al contenimento delle polveri sottili e favorire la mobilità pedonale e una maggiore fruibilità del centro cittadino.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla segnaletica stradale. Il comandante Nacar ha annunciato che entro la prima settimana di ottobre sarà affidato il servizio di manutenzione e posa in opera della segnaletica sul territorio comunale. Un’attività che consentirà di intervenire in maniera organica su una delle esigenze più importanti per la sicurezza della viabilità. Su richiesta del sindaco saranno inoltre messi in sicurezza alcuni incroci, anche nel centro storico, e saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali rialzati nei punti maggiormente esposti a rischio.

“Stiamo lavorando per rendere Aversa una città più sicura, più ordinata e più vivibile – dichiara il sindaco Francesco Matacena –. La viabilità e la sicurezza stradale sono priorità della nostra amministrazione. L’ampliamento della ZTL, i parcheggi di interscambio, la nuova manutenzione della segnaletica e gli interventi sugli attraversamenti pedonali rappresentano tasselli di una strategia complessiva. Ringrazio il comandante Nacar e gli uomini della Polizia Locale per il lavoro che stanno portando avanti quotidianamente. Continueremo a intervenire con concretezza, partendo dalle criticità che maggiormente incidono sulla sicurezza dei cittadini”.

“L’obiettivo è intervenire in maniera programmata e non più soltanto in risposta alle emergenze – dichiara il comandante Emiliano Nacar –. La manutenzione della segnaletica rappresenta un passaggio fondamentale per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto in prossimità degli incroci e degli attraversamenti pedonali. In piena sintonia con il sindaco e con l’amministrazione stiamo lavorando a una serie di interventi che ci permetteranno di rendere più sicura e funzionale la viabilità cittadina. L’installazione dei nuovi varchi e gli interventi sulla segnaletica saranno accompagnati da un’attività costante di controllo del territorio”.