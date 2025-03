Campi Flegrei, sopralluogo del sindaco Manfredi all’istituto Ilioneo. Pronto nuovo centro di accoglienza

Sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza all’istituto Ilioneo di Bagnoli, a Napoli, per gli eventi sismici del 13 marzo scorso. Stamane, il sindaco Manfredi ha svolto un sopralluogo a scuola poi, a seguire, ha visitato la sede della decima municipalità in via Acate per verificare la situazione degli alloggiati.

Il primo cittadino di Napoli si è recato, infine, presso la nuova area di accoglienza in via Terracina, operativa da stasera e pronta ad accogliere, in caso di necessità, 44 persone.